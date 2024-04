Gewalttäter: „Wenn ich das mache, bin ich stärker“

Freund bei Wiener Terroranschlag verloren

Wie kann es so weit kommen, will Herr Rat wissen. Der 20-Jährige erzählt von seiner Familie, seiner Kindheit und Schulzeit – die durchwegs positiv verlief. Er fing eine Lehre an, arbeitete in einem Supermarkt. Ein einschneidendes Erlebnis: Am 2. November 2020 verlor er einen guten Freund beim Terror-Attentat in der Wiener Innenstadt. „Ich hab‘ das nicht gepackt, dass er erschossen wurde.“