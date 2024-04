In Grödig brennt es fast wie im Tabellenkeller

Manchmal hilft es, wenn die starken Männer ihren Vereinen in Richtung entscheidender Phase der Meisterschaft nicht zusehen. Galt zum Auftakt des letzten Salzburger Liga-Saisondrittels für Bürmoos. Die Flachgauer lagen gegen Leader Kuchl nach Suljic-Traumtor lange auf Siegkurs, mussten sich am Ende mit einem 1:1 begnügen. Und das in Absenz von Boss Eckschlager, der einen weniger nervenaufreibenden Fußball-Trip mit Grödig-Macher Christian Haas in die Türkei vorzog. Coach Daniel Buhacek freute sich derweil über einen „Bonuspunkt, und das trotz vieler Ausfälle“.