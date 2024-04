2000 Jungbäume für das Karolingerwäldchen

Im August 2023 zerstörte ein Sturm beinahe den kompletten Pfadfinderwald in der Karolingerstraße – genannt Karolingerwäldchen. Eichen, Ahorne und Co.: An die 100 betagten Bäume fielen dem Unwetter zum Opfer. Gemeinsam mit dem Forstamt der Stadt Salzburg wurde nun eine große Aufforstung gestartet.