KPÖ, Gerechte und Neos rittern um „Plakat-Titel“

Eigentlich ist die Wahl in Innsbruck vorbei – bis auf die Stichwahl am Sonntag natürlich. Somit könnte man irgendwie erwarten, dass die im Vorfeld dieses Urnenganges nahezu schon unerträglich große Flut an Plakaten auch wieder verschwindet, so wie sie gekommen ist. Könnte man. Ist aber leider nicht so.