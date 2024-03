Dauerlächelnde Politiker bis zur Unerträglichkeit

Alles zusammen ist so einladend, dass man es bis zum Wahltag am 14. April nahezu nicht mehr aushält. Die Spannung steigt, ähnlich wie jene für ein Kleinkind in der Vorweihnachtszeit. Am liebsten würde man schnurstracks in ein Wahllokal gehen (die haben ja leider alle noch zu), um sie alle zu wählen. Mit „sie alle“ sind all jene gemeint, die überzeugt sind, zumindest in die Bürgermeisterstichwahl zu kommen, um diese dann mit „60 zu 40 Prozent zu gewinnen“ und Oberhaupt von Innsbruck zu werden.