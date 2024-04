Bei den Eisbullen war nicht alles Gold, was glänzt

Mit einer Galavorstellung in Klagenfurt sicherten sich die Eisbullen den insgesamt neunten Eishockeyliga-Titel. Zum dritten Mal in Folge stemmten die Salzburger die „Karl-Nedwed-Trophy“ in die Luft. Die Cracks von Trainer Oliver David – Kickert und Stapelfeldt rücken heute bereits ins Teamcamp ein – ließen sich gehörig feiern. Zeit für die „Krone“, einen Blick auf die nicht immer rosige Spielzeit zu werfen.