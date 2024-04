Eines ist sicher: Gold

Begriffe wie Angriffe, Gegenangriffe und Kriegstote haben sich in unsere Alltagssprache eingeschlichen und erwecken den Anschein von Normalität. Das mag mit ein Grund sein, warum die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine eskalieren. Dabei wäre es das Gebot der Stunde, dass vernünftige Politiker ihren Einfluss spielen lassen, um die Kriegsparteien mit taktischem Geschick vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu lotsen.