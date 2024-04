„Viel hätte nicht mehr passieren dürfen“

Horvat rettet Sieg im Hinspiel

Dass man den Tabellensechsten aus Niederösterreich sicher nicht unterschätzt, liegt nicht nur am knappen 2:1-Heimsieg aus dem Oktober, als Sabrina Horvat erst in Minute 93 per Freistoß den Sieg fixierte. „Sie spielen Fußball mit Kultur, keinen ,Hau-drauf-Kick’“, weiß der 56-Jährige. „Wieso sie immer wieder Ausreißer wie zuletzt beim 0:1 daheim gegen Bergheim haben, ist mir unerklärlich.“ Fakt ist: In den letzten sieben Duellen gab es fünf Altach-Siege und zwei Remis – die letzte Pleite der Rheindörflerinnen datiert aus dem September 2020, ein 0:3 vor eigenen Fans.