Rangnick auf den Spuren von EM-König „Rehakles“

Ich möchte mit Österreich Geschichte schreiben. Wir wollen etwas erreichen, was es bisher noch nicht gegeben hat“, hatte Ralf Rangnick schon zu Beginn seiner Ära keinen Zweifel an seinen hohen Zielen gelassen. Wobei er für Fußball-Ekstase im Land gar nicht der Erste sein muss: Bereits 2004 führte ein deutscher Trainer-Legionär einen Außenseiter zum EM-Triumph, am 4. Juli 2004 wurde aus Griechenlands Otto Rehhagel mit der 1:0-Sensation gegen Portugal „König Rehakles“.