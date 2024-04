NASA-Experte: „Leben da draußen wahrscheinlich“

Die US-Raumfahrtbehörde NASA ist auf der Suche nach jungen Talenten – dafür rührte der Leiter des legendären Space Center in Houston, William T. Harris, auch in Wien die Werbetrommel. Ab kommendem Schuljahr wird es an sechs Bildungseinrichtungen spezielle „NASA-Kurse“ geben. Am Freitag wurde von Bildungsminister Martin Polaschek ein entsprechender Vertrag unterzeichnet.