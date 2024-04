Google schafft Mindestlohn für Zulieferer ab

Diese mussten ihren Angestellten seit 2019 mindestens 15 Dollar (umgerechnet 14,05 Euro) pro Stunden zahlen und ihnen Krankenversicherungen sowie weitere Leistungen anbieten. Mit diesem Schritt könnte der Konzern mögliche Verhandlungen mit Gewerkschaften umgehen. Google betonte am Freitag jedoch, weiter an einem Verhaltenskodex für Zulieferer festzuhalten, der sichere Arbeitsbedingungen gewährleiste und sich an gesetzliche Verpflichtungen halte.