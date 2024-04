Google entlässt 28 Mitarbeiter nach Büro-Besetzung

Eine Gruppe mit dem Namen „No Tech for Apartheid“ (Keine Technologie für Apartheid) hatte am Dienstag das Büro des für den Speicherdienst Google Cloud zuständigen Managers Thomas Kurian in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien besetzt. Die Aktivisten verblieben nach eigenen Angaben zehn Stunden lang dort. Auf im Online-Dienst X veröffentlichten Videoaufnahmen der Aktivisten war zu sehen, wie Polizisten mehrere Google-Angestellte festnahmen. Auch in New York und Seattle fanden Proteste statt.