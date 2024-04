Rihanna: „Meine Söhne leben das beste Leben“

Neuer Look: Rihanna mit XXL-Pony

Während Rocky für ihre beiden Kinder ein perfektes Style-Vorbild ist, ist Rihanna für ihre Fans eine wahre Stil-Ikone. Die Sängerin feierte kürzlich in London den Launch ihrer neuen Sneaker-Kollaboration – und überraschte dabei mit einem völlig neuen Look. Die Musikerin und Unternehmerin zeigte sich in einem übergroßen Statement Hosenanzug aus Wolle sowie blonden Haaren mit XXL-Pony.