Sprint-Qualifying in Shanghai – ab 9.30 Uhr LIVE

Der Spanier, der bei Ferrari mit Jahresende für Hamilton Platz machen muss, ist der einzige Pilot seit 2022, der Red Bull schlagen konnte. Er hat damit das Interesse der „Bullen“ geweckt, soll aber auch bei Audi hoch im Kurs stehen. Zudem landete er in den drei Rennen heuer, in denen er angetreten war (in Saudi-Arabien fehlte Sainz krankheitsbedingt), auf dem Podium. Sein Teamkollege Leclerc sah daher einiges an Aufholbedarf bei sich. „Es ist einfach so, dass er einen besseren Job macht. Jetzt liegt es an mir, daran zu arbeiten.“