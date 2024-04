„Noch Plätze frei“: SPÖ-Chats werden öffentlich

Andrang sieht anders aus. Mit den einleitenden Worten: „Liebe Genoss*innen, es gibt noch Restplätze für den Parteirat“, wandte sich SPÖ-Bundesparteigeschäftsführer Klaus Seltenheim jüngst in einer internen WhatsApp-Gruppe des Bundesparteivorstands an seine Genossen. Damit die Plätze in der Wieselburger Messehalle am 27. April auch gut gefüllt sind, schickte der rote Parteimanager den Anmeldelink sicherheitshalber auch gleich mit. Immerhin will Parteichef Andreas Babler in seinem Heimatbundesland eine programmatische Rede mit „Herz und Hirn“ halten und eine Liste mit Genossen präsentieren, die seine Ideen im Nationalrat künftig umsetzen sollen.