Banner sichert sich erneut Gesundheitssiegel

Seit 1937 produziert Banner in Leonding, Österreich, hochwertige Batterien. Das Unternehmen gliedert sich in die Bereiche Automotive und Energy Solutions. Im Automotive-Sektor werden Starter-, Bordnetz- und Freizeitbatterien entwickelt, während Energy Solutions in Thalheim bei Wels auf Traktion und Standby fokussiert.

Unter der Leitung von Andreas und Thomas Bawart beschäftigt Banner 785 Mitarbeiter:innen und ist in 13 europäischen Ländern direkt, sowie in über 70 weiteren Staaten über Importeure vertreten. Banners Produkte sind international für ihre Qualität bekannt. Mehr Informationen zu dem österreichischen Unternehmen finden Sie HIER.