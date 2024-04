Duell der Feuerwehren: Anmeldungen noch möglich!

Zeltfest mit Livebands, Discozelt mit DJ

Abseits des Bewerbes organisieren die Veranstalter auch ein großes Zeltfest mit einem abwechslungsreichen Festprogramm – samt drei Livebands und einem DJ. Am Freitag sorgen Lätz Fetz für sensationelle Stimmung im großen Zelt. Am Samstag geben hingegen Volksbeat und Volxrock ordentlich Gas – ebenfalls im Zelt. Zudem gibt es ein Discozelt, in dem DJ Instyle an beiden Tagen den Besuchern bis in den frühen Morgenstunden einheizen wird.