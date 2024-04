Die neuesten Trends bei Fahrrädern und E-Bikes

Das Wiener Klapprad gibt es auch als E-Bike-Version. Dabei verbauen die Wiener den italienischen Zehus-Antrieb. Der Radnabenmotor vereint Antrieb, Batterie und Sensoren in einem leichten, schlanken Gehäuse und ist perfekt für den urbanen Bereich geeignet. „Brandneu am Markt ist unser Vello SUB, eines der leichtesten Cargo-Räder am Markt – es wiegt nur 24,9 Kilogramm“, so Fabio Rotaru von Vello Bike.