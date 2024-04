Die Stolpersteine beim Photovoltaik-Ausbau

„Föderalistischer Fleckerlteppich bei Gesetzen“

Was dazukommt, ist ein „Fleckerlteppich“ über die Bundesländer, der zum Teil skurril anmutet: Während eine PV-Anlage in Niederösterreich laut Bauordnung genehmigungsfrei ist, muss für die Anlage 100 Meter weiter, im Burgenland, bereits ab 20 kW um eine Genehmigung angesucht werden. Auch zwischen den Nachbarbundesländern Tirol und Salzburg variieren die Bestimmungen. In Salzburg sind Anlagen immer genehmigungsfrei, in Tirol ab 50 kW anzeige- und ab 250 kW genehmigungspflichtig. „Wir haben es mit 27 unterschiedlichen Gesetzesmaterien zu tun“, betont Immitzer. Denn Baurecht, Naturrecht und Elektrizitätsrecht unterscheiden sich zum Teil je nach Region. „Der Föderalismus schlägt hier die Vernunft“, meint Paierl dazu, selbst ehemaliger Landespolitiker. Er plädiert für eine Angleichung der Gesetzeslagen.