Photovoltaik-Firmen protestieren gegen Strafzölle

Protektionismus „bedroht CO₂-Einsparungsziele“

„Wachsende protektionistische Tendenzen“ bedrohten die europäischen CO₂-Einsparungsziele, heißt es in der Mitteilung. Die Firmen sprechen sich für freien Handel aus. Der Zusammenschluss beruft sich auf historische Erfahrungen. Die in den Jahren 2012 und 2013 verhängten Strafzölle gegen Solarkomponenten aus China hätten damals Arbeitsplätze in der europäischen Solarwirtschaft vernichtet. Außerdem habe es durch die Zölle der EU einen Einbruch neu installierter Solarmodule gegeben, heißt es in der Mitteilung.