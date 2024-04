Ehrungen für Salzburgs freiwillige Feuerwehrleute

Von Abtenau bis Zell am See – am Dienstagabend erhielten 22 langjährige und vor allem verdiente fFeuerwehrleute in der Salzburger Residenz das Verdienstzeichen des Landes. Die ehrenamtlichen Helfer bekamen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer Urkunde und Ehrenabzeichen überreicht.



„Selbverständlich für mich“

Für ihren mutigen Einsatz wurden Richard Salchegger und Karl Steger mit dem Lebensrettungs-Verdienstzeichen geehrt. Die beiden Mitarbeiter des Gemeindebauhofes in Altenmarkt hatten bei einem Großbrand in ihrer Gemeinde zwei Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Betroffen waren der im Rollstuhl sitzende Hausbesitzer und seine Pflegerin.