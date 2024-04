Schneeschaufeln lösen die Sonnenliegen ab

Allergiker dürfen jetzt durchatmen

Die Temperaturen fielen dementsprechend ins Bodenlose, fast um 30 (!) Grad weniger im Vergleich zum vergangenen Wochenende wurden in der Steiermark gemessen. War etwa am Montag Leibnitz mit 28,1 Grad noch der heißeste Ort im Land, war es am Dienstag Frohnleiten mit gerade einmal 5,5 Grad. In Graz gab es maximal drei Grad. Allergiker dürfen durchatmen, so sind etwa Gräserpollen nahezu gänzlich aus der Luft ausgewaschen. Viele Autofahrer verzweifelten aber. Am Montag endete ja die Winterreifenpflicht, wer schon einen Termin zum Umstecken hinter sich hatte, musste auf schnee- und eisfreie Straßen hoffen.