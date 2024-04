Weniger Alpintote im heurigen Winter in Tirol

Nicht eingerechnet in diese Statistik des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS) sind freilich die drei Lawinenopfer von Vent aus der Vorwoche. Der 10-Jahres-Mittelwert weist 42 Tote auf, in den Jahren zuvor kamen ebenfalls mehr Menschen in Tirols Bergen ums Leben (Ausnahme: Corona-Winter 2020/2021).