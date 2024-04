Ausnahmezustand nach Lawinenabgang in Tirol

Großeinsatz mit mehreren Bergrettungen und Hundeführern sowie Helis nach einem großen Lawinenabgang in Tirol in Vent (Bezirk Imst): Ersten Meldungen zufolge waren 18 Personen vom Lawinenabgang betroffen – davon wurden sechs verschüttet. Vier Personen konnten lebend geborgen werden. Zudem wurde auch ein Todesopfer bestätigt. Eine weitere Person soll in Lebensgefahr schweben.