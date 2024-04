Tropische Explosion aus Plastik, Beton und Metall

Eine Schau, viele Probleme

Mit diesen ästhetisch sehr ansprechenden Arbeiten spricht Romirer gleich mehrere drängende Fragen unserer Zeit an. Zum einen geht es um Stadträume und ihre (verhinderte) Nutzung durch die Bewohner, zum anderen aber auch unseren Umgang mit der Natur. Die exotischen Pflanzen, die in ihren Herkunftsländern oft zu ungeahnter Größe wuchern, werden in den Töpfen bewusst klein gehalten. Eine Art der Aneignung und Beherrschung der Natur, die uns oft gar nicht bewusst ist.