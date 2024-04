Betrunkener rastete in Asylquartier völlig aus

Wilde Szenen spielten sich in einer privaten Asylunterkunft im Bezirk Mistelbach ab. Ein Ukrainer hatte sich betrunken und in seinem Rausch völlig die Kontrolle verloren. Er ging auf seine Frau und die eigenen Kinder los. Erst die zu Hilfe gerufene Polizei konnte den Streitsüchtigen beruhigen. Allerdings nur kurz. Denn trotz einer Wegweisung kam der Mann an den nächsten beiden Tagen wieder in die Unterkunft und drohte seiner Familie. Erneut musste die Exekutive einschreiten.