Offen ist nur noch, wer Innsbrucker Stadtchef wird

Wie wird sich der Stadtsenat zusammensetzen?

Derzeit hat das Gremium sieben Sitze, eine Vergrößerung auf 8 oder 9 ist möglich, in Zeiten knapper Kassen aber schwer vermittelbar. In derzeitiger Konstellation würden Grüne und Anzengruber jeweils zwei Stadträte bzw. -innen stellen und hätten bereits die Mehrheit. Die SPÖ ist mit einem vertreten, Neues Innsbruck und FPÖ mit einem. Spannend wird, ob diese Ressortführungen erhalten oder wieder als teure Spaziergänger mit dabei sein, aber nicht mitreden dürfen. Unklar ist noch, ob sich der neue Bürgermeister wieder mit so vielen Ressortzuständigkeiten belastet wie Willi in der Periode seit 2018.