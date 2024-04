Michael Flatley: „Die Show ist absolut zeitlos“

Die Show live in Österreich

„Lord Of The Dance“ macht am 21. April im großen Festspielhaus in Salzburg, am 23. April in der Arena Nova in Wiener Neustadt und am 24. April in der Wiener Stadthalle F Station. Unter www.oeticket.com finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und auch alle noch verfügbaren Kartenoptionen.