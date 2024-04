Israels Armee zur „Krone“: „Bleiben alarmbereit“

„Mullahs nicht nur für Israel eine Gefahr“

„Denn auch in der Region gibt es viele, die unter der Leitung der USA die Führung in Teheran als Problem und gar als Feind empfinden“, so Shalicar in Anspielung auf Saudi-Arabien und Jordanien, die bei der Drohnenabwehr geholfen hatten. „Die Mullahs unterwandern zahlreiche Strukturen in anderen Ländern, deshalb sind sie nicht nur für Israel eine Gefahr, sondern auch für pragmatische arabische Staaten.“