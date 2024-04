Tödliche Schüsse: Spannung vor Obduktionsbericht

Große Menge an Drogen

Offen bleibt vorerst auch die Frage, ob der Macheten-Mann unter Drogeneinfluss gestanden ist. An seiner Wohnadresse ist jedenfalls Cannabis sichergestellt worden. „Die Menge war so groß, dass sie das übliche Maß an Eigenkonsum weit überschritten hat“, stellten die Behörden fest.