Feuriges Porsche-Menü für Autofans am Wörthersee

Elektrisch in 2,2 Sekunden auf Hundert

„Der Porsche Panamera gilt nach wie vor als die optimale Spreizung zwischen Luxus, Komfort und Sportlichkeit“, erklärte Porsche Markenleiter Bernhard Kitz den Gästen. Auch der Porsche Taycan bietet zukünftig mehr Reichweite, mehr Effizienz und noch mehr Performance. Zudem setzt das aktuelle Top-Modell in der Taycan Reihe, der Taycan Turbo GT, mit einer Reichweite von bis zu 555 Kilometern nach WLTP, 1108 PS und nur 2,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h neue Maßstäbe in der Elektromobilität.