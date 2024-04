Verfrühter Start in die Wörthersee-Badesaison

Plätscherndes Wasser, Schweißperlen auf der Stirn und der Geruch von Sonnenöl in der Nase, das ist der Sommer! Wobei – es ist doch erst April? Und der macht dem Spruch „April, April, der macht, was er will“ alle Ehre. Denn bereits heute Sonntag soll das Thermometer in Kärnten auf 30 Grad steigen! Dieses Highlight ist dem Hoch „Peter“ zu verdanken.