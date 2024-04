Nehammer telefonierte mit Ägyptens Präsident

Diplomat in Katar und Israel

Mehr als 100 Geiseln sollen noch in Gewalt der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen sein. Nehammer hat laut Kanzleramt seinen Sonderberater Peter Launsky-Tieffenthal mehrfach in den Nahen Osten entsandt. In den vergangenen Tagen war er in Katar und Israel, um mit allen Parteien im Austausch zu bleiben.