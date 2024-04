Österreichs Beach-Duos greifen in Mexiko an

Genau an seinem 30. Geburtstag zog Martin Ermacora mit seinem Partner Philipp Waller in den Hauptbewerb des World-Tour-Turniers im Westen Mexikos ein. „Das ist das schönste Geschenk“, so das Duo, das im Floridsdorfer MaXX-Sportcenter trainiert, nach dem 21:16, 21:17 gegen Elazar/Cuzmiciov (Israel) in der zweiten Qualirunde. Bei 32 Grad spielten die Viertplatzierten von Saquarema ein sehr souveränes Sideout mit vielen Breaks. „1.500 Meter Seehöhe spürt man aber enorm“, erzählte Ermacora. „Ich freue mich, dass wir wieder im Hauptbewerb stehen.“