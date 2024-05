Verwirrter löste Großeinsatz in Siedlung aus

Schon Tage zuvor kam es zu Einsatz

Die Anrainer fühlen sich aber längst in ihrer Lebensqualität durch das Heim, in dem man sich speziell um psychisch kranke Flüchtlinge und Migranten kümmert, stark beeinträchtigt. Denn bereits wenige Tage zuvor gab es einen ähnlichen Einsatz mit der gleichen Person. „Maßnahmen wurden anscheinend keine ergriffen, dass so etwas nicht wieder passiert“, übt eine Nachbarin Kritik an der Einrichtung.