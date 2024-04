Mit Betrügereien Spielsucht finanziert

Im Jahr 2021 gaukelte die mittlerweile in Privatkonkurs befindliche Angeklagte einer Witwe vor, diese bei Behördengängen, auch in Bezug auf die Witwenpension, zu unterstützen. Diese „Hilfe“ ließ sich die Kriminelle allerdings gut bezahlen, indem sie der überforderten Frau immer wieder neue fadenscheinige Kostengründe für Anträge usw. auftischte. Und so gelang es der dreisten Betrügerin, dem Opfer innerhalb von fünf Monaten 50.000 Euro abzuluchsen. Mit dem Geld finanzierte die Skrupellose ihre Spielsucht.