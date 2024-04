Messerattacke auf offener Straße: Acht Jahre Haft

Die Attacke hat eine verzweigte Vorgeschichte. Der 47-Jährige – er wurde in der Türkei geboren und lebt seit 22 Jahren in Österreich – hatte laut Staatsanwältin über einige Zeit hinweg ein „freundschaftliches Verhältnis“ zur Ehefrau eines der späteren Opfer. Das schmeckte dem Partner der Betroffenen wenig. Er ortete eine Affäre, das Paar stritt offenbar mehrfach. Am 11. Oktober 2023 verließ die Frau schließlich die gemeinsame Ehewohnung. Den Beschuldigten warnte sie indes per Anruf, dass ihr Partner etwas gegen ihn plane.