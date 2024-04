Kurven-Frust: Fans laufen gegen Stadionpläne Sturm

Unter steirischen Fußballfans gab es am Donnerstag wohl ein Haupt-Gesprächsthema: Wie die „Krone“ enthüllte, schlägt die Stadt Graz nämlich vor, dass sich Sturm und GAK in Liebenau künftig eine Fantribüne teilen. Mehr hat’s nicht gebraucht, denn bei diesem Thema zieht der harte Kern der schwarzen und roten Anhängerschaft offenbar an einem Strang.