Tag der Abrechnung! Muss DSV Leoben zittern?

Wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass DSV die Bundesliga-Lizenz in erster Instanz noch nicht bekommt: „Wir waren unter Zeitdruck, haben die Unterlagen spät abgegeben“, so Stankovic, „aber wir haben alles – es darf normal keine Probleme geben.“ Kommende Saison will die Hochofen-Truppe ja noch mehr Gas geben. Das ausgegebene Ziel ist ja der Aufstieg in die Bundesliga!