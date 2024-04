Mit diesem Comeback hat in Leoben keiner gerechnet

Denn mit Carsten Jancker kehrt just jener Coach unter die Hochöfen retour, der nach fünf Runden in der laufenden Zweitliga-Saison kurioserweise für Rene Poms seinen Trainerstuhl beim DSV hatte räumen müssen. Der eine ersetzte den anderen, jetzt geht‘s retour in die entgegengesetzte Richtung. Wobei manche bei Janckers Entlassung noch die guten Beziehungen zwischen dem DSV-Vorstand und Poms als Grund für den Rauswurf des Deutschen vermutet hatten. Jetzt sollen genau die Beziehungen zum Vorstand dem Steirer Poms (man spricht von sportlichen Differenzen) den Job gekostet haben...