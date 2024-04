Poms weg! Großes Rätselraten um den DSV Leoben

Mit der „Krone“ hatte Rene Poms noch seelenruhig über das Cup-0:3 im Halbfinale des ÖFB-Pokals gegen Rapid Wien sowie die kommenden Aufgaben in der Zweiten Liga, wo man in der nächsten Saison die Weichen Richtung Aufstieg stellen will, philosophiert. Dann überschlugen sich am Donnerstag aber die Ereignisse. Plötzlich hieß es: Der Trainer ist futsch!