384 Millionen Euro für Wiens neue Mega-Arena

Erfahrener Partner an Bord

Möglich hat dies nun der Betreiber gemacht, der die Halle baut, finanziert und betreibt. Die OVG Bristol nimmt für das Wiener Projekt eine ordentliche Summe in die Hand: Die Mega-Halle wird insgesamt 384 Millionen Euro veranschlagen, rund 50 Millionen davon kommen von der Stadt Wien. Mit solchen Projekten kennt sich der US-Konzern jedenfalls aus. Hat er doch mehr als 300 Tagungsorte in der ganzen Welt hochgezogen, Niederlassungen in Los Angeles, New York, Philadelphia, Toronto und London, sowie mehr als 30.000 Mitarbeiter.