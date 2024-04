Akademie-Chef Snurer geht zu Küche Burgenland

Beretzki übernimmt

Bis es zu dieser Änderung in der Gesellschafterstruktur kommt, wird Snurer weiter die Geschäfte führen. „Danach wird Anton Beretzki, Geschäftsführer der Sport Burgenland, auch die Leitung der Akademie übernehmen“, so Landesrat Heinrich Dorner. Betont wird, dass durch die Verschmelzung eine Geschäftsführerposition eingespart wird. „Ich kann ein gut strukturiertes Unternehmen übergeben“, so Snurer.