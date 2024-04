Vor Wetterumschwung stehen uns Hitze-Tage bevor!

Am Freitag ist weiterhin hoher Luftdruck im Alpenraum wetterbestimmend. Damit scheint bis zum Abend in den meisten Landesteilen die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Drei bis elf Grad hat es in der Früh, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 17 bis 25 Grad. Am wärmsten ist es im Westen und Süden.