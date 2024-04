König Felipe spricht über ihren Gesundheitszustand

Seltener öffentlicher Auftritt am Montag

Am Montag noch hatte Sofía gemeinsam mit ihrem Ehemann, Altkönig Juan Carlos, an einer Beerdigung in Madrid teilgenommen. Gemeinsame öffentliche Auftritte sind seit Jahren eher selten. Wann die Mutter des heutigen Königs die Klinik Ruber Internacional wieder verlassen könne, stehe noch nicht fest und hänge vom Verlauf der Heilung ab, betonte das Königshaus.