Reisen Sie zum Vienna City Marathon

In knapp einer Woche ist es wieder so weit, und eines der größten Laufevents des Landes findet wieder statt. Die Rede ist vom Vienna City Marathon. Jung und Alt treffen sich hierzu am 21. April in Wien und versuchen, die 42,195 Kilometer quer durch die Bundeshauptstadt zu bewältigen. Die „Krone“ verlost passend dazu Gutscheine für Wochenendurlaube in den Austria Trend Hotels und in den Bassena Hotels im Wert von je 500 Euro.