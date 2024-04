Julia Mayer läuft in Paris 10-Kilometer-Rekord!

Julia Mayer ist nicht zu bremsen! In Paris lief sie beim „Asics Festival of Running“ als großartige Sechste mit 32:28 Minuten einen neuen österreichischen Rekord im 10-Kilometer-Straßenlauf. Sie verbesserte ihre vor zwei Jahren in Karlovac mit 32:49 erzielte Bestmarke gleich um 21 Sekunden. Damit gelang ihr ein perfekter Test für den Start beim Vienna City Marathon am 21. April.