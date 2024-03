Vienna City Marathon: Mehr als 40.000 Anmeldungen

Wer sich noch nicht für eine Teilnahme entschieden hat, kann noch aus den Läufen am Samstag auswählen – also etwa die erstmalige „5K-Vienna“-Ringumrundung absolvieren. Marathon und Halbmarathon am Sonntag sind hingegen schon ausgebucht. Einen Ausblick gab es heute zumindest auf die heimische Elite. So wird die österreichische Marathon-Rekordhalterin Julia Mayer wieder mit dabei sein. Bei den Männern trifft der schnellste Marathonläufer des Landes im Vorjahr, Mario Bauernfeind, auf Rekordhalter Peter Herzog. Dieser sollte nach längerer Verletzungspause nun wieder fit sein, wie heute erklärt wurde.