EU-Präsidentin von der Leyen im Auge der Justiz

„Der größte Korruptionsskandal der Geschichte“ – so titelte das deutsche Magazin „Cicero“ am 16. Mai 2023. Ahnte man den zehn Milliarden Euro schweren Benko-Skandal? Mitnichten: Es wurde ein beispielloses Geschehen im Zuge der Impfstoffbeschaffung der EU – mit einem viel größeren Umfang (35 Mrd. Euro) – geschildert. Dies führt zu Untersuchungen der Machenschaften zwischen Ratspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Chef des US-Konzerns Pfizer, Albertos Bourla. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) nahm sich jüngst der Sache an. Was steckt dahinter?