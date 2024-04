Straßenverkehr blieb von Wintereinbruch verschont

Wetterberuhigung am Donnerstag

Wie geht es mit dem Wetter in Tirol weiter? „Hinter der Kaltfront bleibt es in ganz Tirol unbeständig mit dichten Wolken und Regen, der am Hauptkamm und in Osttirol am Mittwochvormittag noch teils kräftig ausfällt. Schnee fällt in Nordtirol ab 1000 bis 1400 Metern, in Osttirol oberhalb von 1200 bis 1600 Metern“, so die GeoSphere Austria. Im Laufe des Nachmittags bzw. zum Abend hin sollen die Niederschläge seltener werden bzw. abklingen.